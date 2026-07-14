Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MAGN16,145+0,31%CNY Бирж.11,404+0,67%IMOEX2 187,75+1,08%RTSI899,47+1,08%RGBI112,29-0,34%RGBITR750,89-0,29%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Число погибших при пожаре в баре Бангкока возросло до 30

Ведомости

Число погибших в результате пожара в баре Бангкока увеличилось до 30 человек. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на тайские власти. Пожар стал самым смертоносным в Бангкоке за последние 17 лет.

Изначально было известно о 27 погибших. По новым данным властей, еще три человека скончались в больницах.

Предварительное расследование показало, что причиной пожара, начавшегося в ночь на 13 июля, стало короткое замыкание в кондиционере, установленном под потолком здания. Из 75 пострадавших 24 человека остаются в критическом состоянии, еще 15 получили травмы средней тяжести.

Глава национальной полиции Таиланда Киттират Пханпхет заявил, что основной версией следствия является халатность. По данным полиции, большинство тел погибших обнаружили в туалетах без окон возле одного из запасных выходов, которым посетители не смогли воспользоваться. Еще один выход, как предполагается, был частично заблокирован мебелью.

Associated Press сообщало, что возгорание произошло около полуночи в заведении в северной части тайской столицы. На кадрах, опубликованных спасателями, видно, как из входной двери паба вырывается огромное пламя, люди пытаются выбраться наружу, а густой черный дым поднимается в небо.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь