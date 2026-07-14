Число погибших при пожаре в баре Бангкока возросло до 30
Число погибших в результате пожара в баре Бангкока увеличилось до 30 человек. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на тайские власти. Пожар стал самым смертоносным в Бангкоке за последние 17 лет.
Изначально было известно о 27 погибших. По новым данным властей, еще три человека скончались в больницах.
Предварительное расследование показало, что причиной пожара, начавшегося в ночь на 13 июля, стало короткое замыкание в кондиционере, установленном под потолком здания. Из 75 пострадавших 24 человека остаются в критическом состоянии, еще 15 получили травмы средней тяжести.
Глава национальной полиции Таиланда Киттират Пханпхет заявил, что основной версией следствия является халатность. По данным полиции, большинство тел погибших обнаружили в туалетах без окон возле одного из запасных выходов, которым посетители не смогли воспользоваться. Еще один выход, как предполагается, был частично заблокирован мебелью.
Associated Press сообщало, что возгорание произошло около полуночи в заведении в северной части тайской столицы. На кадрах, опубликованных спасателями, видно, как из входной двери паба вырывается огромное пламя, люди пытаются выбраться наружу, а густой черный дым поднимается в небо.