Польша намерена поставлять Латвии и Эстонии крылатые ракеты Barracuda-500
Польша будет поставлять ракеты Barracuda-500 Эстонии и Латвии. Об этом заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.
По его словам, соглашение о локализации производства в Польше подписано, его планируют начать уже в следующем году.
«А в Анкаре мы подписали соглашение с Эстонией и Латвией о продаже произведенных в Польше ракет дальнего радиуса действия нашим союзникам», – сказал Косиняк-Камыш (цитата по «РИА Новости»).
5 июля вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак заявил о возможной тайной передаче правительством Украине ракет для ЗРК Patriot. По его словам, эти ракеты «крайне необходимы» самой Польше, и если информация правдива, то «это скандал». Босак призвал сейм принять закон, запрещающий передачу любых польских вооружений третьим странам без согласия парламента.