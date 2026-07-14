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Польша намерена поставлять Латвии и Эстонии крылатые ракеты Barracuda-500

Ведомости

Польша будет поставлять ракеты Barracuda-500 Эстонии и Латвии. Об этом заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, соглашение о локализации производства в Польше подписано, его планируют начать уже в следующем году.

«А в Анкаре мы подписали соглашение с Эстонией и Латвией о продаже произведенных в Польше ракет дальнего радиуса действия нашим союзникам», – сказал Косиняк-Камыш (цитата по «РИА Новости»).

5 июля вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак заявил о возможной тайной передаче правительством Украине ракет для ЗРК Patriot. По его словам, эти ракеты «крайне необходимы» самой Польше, и если информация правдива, то «это скандал». Босак призвал сейм принять закон, запрещающий передачу любых польских вооружений третьим странам без согласия парламента.

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