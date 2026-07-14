Польша намерена поставлять Латвии и Эстонии крылатые ракеты Barracuda-500

5 июля вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак заявил о возможной тайной передаче правительством Украине ракет для ЗРК Patriot. По его словам, эти ракеты «крайне необходимы» самой Польше, и если информация правдива, то «это скандал». Босак призвал сейм принять закон, запрещающий передачу любых польских вооружений третьим странам без согласия парламента.