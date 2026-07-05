В Польше разразился скандал из-за возможной тайной передачи ракет Patriot Киеву

В декабре 2025 г. президент Польши Кароль Навроцкий не был поставлен в известность о планируемой передаче Украине польских самолетов МиГ-29. Тогда глава Бюро международной политики Марцин Придач заявил, что правительство должно не только информировать президента, но и провести внутреннее обсуждение этого вопроса . В июне 2025 г. глава МИД Польши Радослав Сикорский говорил, что страна готова постепенно передавать Киеву снимаемые с вооружения истребители МиГ-29.