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В Польше разразился скандал из-за возможной тайной передачи ракет Patriot Киеву

Ведомости

Вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак заявил о возможной тайной передаче правительством Украине ракет для ЗРК Patriot. Информация об этом прозвучала в эфире телеканала Kanał Zero.

«У нас есть очень тревожная информация о том, что правительство тайно, через парламент, отправило на Украину ракеты Patriot, которые нам крайне необходимы для нашей системы ПВО. Если это правда, то это скандал», – сказал политик. Босак призвал сейм принять закон, запрещающий передачу любых польских вооружений третьим странам без согласия парламента.

Глава канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого Збигнев Богуцкий в беседе с Polsat News допустил, что передача ракет могла быть одобрена правительством без согласия главы государства. Он напомнил о похожем случае с истребителями МиГ, когда президента не проинформировали о поставке за рубеж.

В декабре 2025 г. президент Польши Кароль Навроцкий не был поставлен в известность о планируемой передаче Украине польских самолетов МиГ-29. Тогда глава Бюро международной политики Марцин Придач заявил, что правительство должно не только информировать президента, но и провести внутреннее обсуждение этого вопроса . В июне 2025 г. глава МИД Польши Радослав Сикорский говорил, что страна готова постепенно передавать Киеву снимаемые с вооружения истребители МиГ-29.

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