NYT: экс-президента Ирана Ахмадинежада арестовали за связь с разведкой Израиля
Экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада поместили под домашний арест на территории Ирана за сотрудничество с разведывательной службой Израиля «Моссад», сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.
По данным издания, в 2024 г. «Моссад» использовала венгерского ученого, чтобы тайно встретиться с Ахмадинежадом. Он якобы приглашал иранского политика на конференцию по изменению климата. Ахмадинежад использовался израильской разведслужбой в качестве потенциального нового лидера Ирана, если власть в стране изменится, подчеркнула газета.
Американские чиновники рассказали изданию, что в течение нескольких лет Израиль тайно выплачивал бывшему иранскому лидеру деньги на проживание и поездки. Кроме того, израильские агенты проводили встречи с ним за границей.
В апреле на тот момент глава «Моссада» Давид Барнеа заявил, что Израиль будет продолжать военную операцию в Иране до момента, пока там не сменится режим. По его словам, разведывательное управление работало в том числе в центре Тегерана, передавая вооруженным силам Израиля точную разведывательную информацию.
14 июля глава МИД Ирана Аббас Арагчи подчеркнул, что нестабильность в Персидском заливе и Ормузском проливе стала результатом действий США и Израиля. Глава МИД Кипра Константинос Комбос в ходе телефонного разговора с иранским министром подчеркнул, что Кипр привержен поддержанию мира и безопасности в регионе. Он также отметил, что для предотвращения эскалации конфликта необходимо предпринять дипломатические меры.