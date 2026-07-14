NYT: экс-президента Ирана Ахмадинежада арестовали за связь с разведкой Израиля

В апреле на тот момент глава «Моссада» Давид Барнеа заявил, что Израиль будет продолжать военную операцию в Иране до момента, пока там не сменится режим. По его словам, разведывательное управление работало в том числе в центре Тегерана, передавая вооруженным силам Израиля точную разведывательную информацию.