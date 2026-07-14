Иран возложил ответственность за нестабильность в регионе на США и Израиль

13 июля Трамп подчеркнул, что США выступают «хранителями Ормузского пролива». По его словам, для обеспечения «справедливости» со всех перевозимых через пролив грузов будет взиматься пошлина. Он также рассказал, что через акваторию смогут проходить все суда, кроме тех, что принадлежат Ирану и его союзникам.