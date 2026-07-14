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Иран возложил ответственность за нестабильность в регионе на США и Израиль

Ведомости

Нестабильность в Персидском заливе и Ормузском проливе стала результатом действий США и Израиля. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора с кипрским коллегой Константиносом Комбосом, сообщает агентство IRNA.

«Преступные и провокационные действия США в Ормузском проливе не только поставили под угрозу мир и безопасность в регионе, но и привели к беспрецедентным нарушениям в сфере коммерческого судоходства. Мировое сообщество должно призвать США к ответу за это», – сказал иранский министр.

Комбос, в свою очередь, подчеркнул, что Кипр привержен поддержанию мира и безопасности в регионе. Он также отметил, что для предотвращения эскалации конфликта необходимо предпринять дипломатические меры.

14 июля президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что взимание сборов в 20% от стоимости грузов, которое анонсировал американский лидер Дональд Трамп, за проход по Ормузскому проливу, можно назвать актом пиратства. Он отметил, что такие действия являются «не демократическими и не цивилизованными».

13 июля Трамп подчеркнул, что США выступают «хранителями Ормузского пролива». По его словам, для обеспечения «справедливости» со всех перевозимых через пролив грузов будет взиматься пошлина. Он также рассказал, что через акваторию смогут проходить все суда, кроме тех, что принадлежат Ирану и его союзникам.

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