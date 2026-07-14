Товарооборот России и Китая вырос на 25,6% в первом полугодии 2026 года
Объем торговли России и Китая в январе-июне 2026 г. увеличился на 25,6% в сравнении с результатом того же периода 2025 г., сообщило Торговое представительство России в Китае со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.
Товарооборот между странами достиг $134,175 млрд. Поставки российских товаров в Китай в денежном выражении выросли на 23,3%, до $73,578. Объем импорта из Китая в Россию составил $60,596 млрд (+28,4%).
По данным китайского управления, Китай также нарастил общий объем внешней торговли на 21,2% в течение первого полугодия. Он достиг $3,675 трлн. Товарооборот страны со государствами АСЕАН вырос на 22,5%, до $626,142 млрд, с Евросоюзом – на 14,2%, до $447,881 млрд.
В июне главное таможенное управление КНР сообщило, что объем торговли Китая с США за пять месяцев 2026 г. составил 1,61 трлн юаней (около $236 млрд), что на 6,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда товарооборот Китая со странами Евросоюза вырос на 10,3% до 2,53 трлн юаней ($371 млрд). Общий объем внешней торговли Китая товарами за указанный период достиг 20,68 трлн юаней ($3,03 трлн), увеличившись на 15,3% по сравнению с прошлым годом.