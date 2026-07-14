Товарооборот России и Китая вырос на 25,6% в первом полугодии 2026 года

В июне главное таможенное управление КНР сообщило, что объем торговли Китая с США за пять месяцев 2026 г. составил 1,61 трлн юаней (около $236 млрд), что на 6,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда товарооборот Китая со странами Евросоюза вырос на 10,3% до 2,53 трлн юаней ($371 млрд). Общий объем внешней торговли Китая товарами за указанный период достиг 20,68 трлн юаней ($3,03 трлн), увеличившись на 15,3% по сравнению с прошлым годом.