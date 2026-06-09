Товарооборот Китая с ЕС вырос на 10,3%

19 мая первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия и Китай ведут диалог по вопросам развития искусственного интеллекта и формируют совместную повестку в этой сфере. В тот же день стало известно, что товарооборот Краснодарского края с Китаем за 2025 г. вырос на 57%, а основу поставок составили сельхозпродукция и продукты ее переработки.