Товарооборот Китая с ЕС вырос на 10,3%
Объем торговли Китая с США за январь – май 2026 г. составил 1,61 трлн юаней (около $236 млрд), что на 6,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Одновременно товарооборот Китая со странами Евросоюза вырос на 10,3% до 2,53 трлн юаней ($371 млрд), сообщило Главное таможенное управление КНР.
По данным ведомства, общий объем внешней торговли Китая товарами за пять месяцев достиг 20,68 трлн юаней ($3,03 трлн), увеличившись на 15,3% по сравнению с прошлым годом. Экспорт вырос на 11,8% (до 11,91 трлн юаней, или $1,75 трлн), импорт – на 20,5% (до 8,77 трлн юаней, или $1,29 трлн).
В мае ежемесячный объем торговли составил 4,45 трлн юаней ($653 млрд), что на 16,9% больше, чем год назад.
Китай наращивает сотрудничество с другими партнерами: товарооборот с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) увеличился на 16,6% (до 3,52 трлн юаней, или $517 млрд).
Экспорт механического и электронного оборудования вырос на 18,4% (до 7,58 трлн юаней, или $1,11 трлн), импорт аналогичной продукции увеличился на 25,3%, достигнув 3,54 трлн юаней ($520 млрд).
21 мая издание Politico сообщило, что в Еврокомиссии раскритиковали главу европейской дипломатии Каю Каллас, сравнившую торговые отношения ЕС с Китаем с раком. По данным издания, жалобы поступили от представителей пяти стран Евросоюза.
19 мая первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия и Китай ведут диалог по вопросам развития искусственного интеллекта и формируют совместную повестку в этой сфере. В тот же день стало известно, что товарооборот Краснодарского края с Китаем за 2025 г. вырос на 57%, а основу поставок составили сельхозпродукция и продукты ее переработки.