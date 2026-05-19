Мантуров: РФ ведет диалог с Китаем по теме искусственного интеллекта
Россия и Китай ведут диалог по вопросам развития искусственного интеллекта и формируют совместную повестку в этой сфере. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
По словам Мантурова, между Минцифры России и профильными структурами КНР уже создана межведомственная рабочая группа.
«Сейчас формируется повестка, связанная с созданием международной организации по искусственному интеллекту, где Россия принимает активное участие в создании вместе с Китаем», – заявил он (цитата по «Вестям»).
Первый вице-премьер отметил, что обсуждение темы ИИ велось в том числе в контексте форума ЦИПР, посвященного цифровизации.
Мантуров подчеркнул, что на текущем этапе сотрудничество сосредоточено прежде всего на вопросах регулирования и выработке подходов к развитию отрасли, а не на конкретных финансовых параметрах. Отвечая на вопрос о возможных инвестициях со стороны Китая, он сообщил, что стороны пока не проводили расчеты по объемам финансирования совместных проектов. При этом вице-премьер выразил уверенность, что инвестиционные инициативы могут появиться в ближайшей перспективе.
Он также отметил наличие в России крупных технологических компаний, готовых к взаимодействию в сфере ИИ, включая «Сбер» и «Яндекс».
Мантуров также заявил, что России и Китаю удалось вернуться к положительной динамике товарооборота. Инвестиционная активность благоприятно сказывается на развитии двусторонней торговли.
19–20 мая Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Пекин. Этот визит станет первой зарубежной поездкой российского лидера в 2026 г. По словам помощника президента Юрия Ушакова, поездка приурочена к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.