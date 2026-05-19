Мантуров: Россия и Китай вернулись к положительной динамике товарооборота

По итогам 2024 г. товарооборот между Россией и Китаем достиг почти $245 млрд – на 67% больше, чем в 2021 г. Российский экспорт вырос на 91,4%, а китайский – на 45,6%. При этом по результатам января – ноября 2025 г. динамика ухудшилась: поставки из России в Китай за этот период снизились на 5,9% год к году, а из КНР в РФ – на 11,9%. Помощник президента РФ Юрий Ушаков 18 мая говорил, что по итогам 2025 г. товарооборот стран составил $240 млрд.