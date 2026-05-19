Мантуров: Россия и Китай вернулись к положительной динамике товарооборота
России и Китаю удалось вернуться к положительной динамике товарооборота. Инвестиционная активность благоприятно сказывается на развитии двусторонней торговли, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Мантуров встретился с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном в преддверии официального визита президента России Владимира Путина в Китай. На встрече обсуждались основные вопросы, стоящие в центре внимания Межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. Было отмечено расширение портфеля совместных проектов комиссии. Сейчас он включает в себя металлургию, химию, машиностроение, лесную промышленность, агропромышленную и транспортно-логистическую сферы.
Участники встречи отметили, что требуется создать комфортные, предсказуемые условия для дальнейшего укрепления связей между предпринимательскими кругами двух держав. Стороны обратили внимание на важность 10-го российско-китайского ЭКСПО. Выставка сейчас проходит в Харбине и входит в число ключевых совместных площадок для расширения двусторонних торгово-экономических отношений и межрегиональных связей.
19–20 мая Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Пекин. Этот визит станет первой зарубежной поездкой российского лидера в 2026 г. По словам помощника президента Юрия Ушакова, поездка приурочена к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
По итогам 2024 г. товарооборот между Россией и Китаем достиг почти $245 млрд – на 67% больше, чем в 2021 г. Российский экспорт вырос на 91,4%, а китайский – на 45,6%. При этом по результатам января – ноября 2025 г. динамика ухудшилась: поставки из России в Китай за этот период снизились на 5,9% год к году, а из КНР в РФ – на 11,9%. Помощник президента РФ Юрий Ушаков 18 мая говорил, что по итогам 2025 г. товарооборот стран составил $240 млрд.
Как подсчитали ранее «Ведомости», выручка российских компаний, учредителями которых были граждане или компании из Китая, снизилась второй год подряд. В 2023 г. этот показатель был на уровне 3,23 трлн руб., в 2024 г. он составлял 2,8 трлн руб., а в 2025 г. – уже 2,6 трлн руб.