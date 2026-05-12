YDEX4 112,5+1,73%CNY Бирж.10,825-0,91%IMOEX2 656,91+2,28%RTSI1 126,55+2,28%RGBI119,79+0,42%RGBITR783,83+0,49%
Почему выручка компаний с китайским участием показывает падение второй год подряд

Этому сопутствовал общий спад торговли с Китаем, включая автосектор
Илья Лакстыгал
Александр Соколов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Выручка российских компаний, учредителями которых были граждане или компании из Китая, снизилась второй год подряд. В 2023 г. этот показатель был на уровне 3,23 трлн руб., в 2024 г. он составлял 2,8 трлн руб., а в 2025 г. – уже 2,6 трлн руб. Это следует из расчетов «Ведомостей» по данным СПАРК, а также из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile на основе информации ФНС.

Такая тенденция складывается вопреки росту числа компаний с китайским участием в 10 раз после 2022 г. (см. «Ведомости» от 10 марта). Компании в России учреждаются как лицами «материкового» Китая, так и Гонконга (специальный административный район КНР), что находит отражение и в статистике.

