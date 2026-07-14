Путин проведет встречу с главой Якутии Николаевым

Предыдущая встреча главы государства с Николаевым прошла в июне 2024 г. Тогда Путин посетил Якутию с рабочей поездкой. Николаев отмечал, что президент познакомился с конкурсом «Моя профессия – ИТ», медицинскими проектами «Сайберия» и «Лаборатория ИИ», проектами видеоигровой индустрии и работой системы «Хорус» для мониторинга авиационных двигателей. Путин также посетил ИТ-школу Expo Skills и анимационную студию «Тундра».