Лавров: атаки Киева на суда в Азовском море хуже пиратства
Атаки Киева на гражданские суда в Азовском и Черном морях являются «чистой воды терроризмом». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Чада Абдулайе Сабре Фадулом.
«Это уже даже не пиратство, чем занимается украинский режим. Пираты хотя бы грабят и себе забирают. А здесь ни себе, ни людям. Просто нанести ущерб, запугать. Чистой воды терроризм, который проявляется не только в Азовском море и в Черном море, кстати сказать. И на Африканском континенте», – сказал Лавров (цитата по ТАСС).
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, украинские власти в стремлении нанести ущерб России готовы сотрудничать с различными радикальными группировками. «И с африканскими экстремистами, которые пытаются свергать народные легитимные режимы в Африке, да и с любыми другими отбросами общества», – заявил министр.
14 июля в акватории Азовского моря фиксировались атаки на гражданские суда. Минтранс и Минсельхоз РФ заявили, что ситуация не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка продовольствием и экспортные возможности страны, прорабатываются альтернативные маршруты грузопотоков.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил ТАСС, что два моряка погибли и десять получили ранения на прошлой неделе в результате атак на гражданские суда в Азовском море.