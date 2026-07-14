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Главная / Политика /

Лавров: атаки Киева на суда в Азовском море хуже пиратства

Ведомости

Атаки Киева на гражданские суда в Азовском и Черном морях являются «чистой воды терроризмом». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Чада Абдулайе Сабре Фадулом.

«Это уже даже не пиратство, чем занимается украинский режим. Пираты хотя бы грабят и себе забирают. А здесь ни себе, ни людям. Просто нанести ущерб, запугать. Чистой воды терроризм, который проявляется не только в Азовском море и в Черном море, кстати сказать. И на Африканском континенте», – сказал Лавров (цитата по ТАСС).

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, украинские власти в стремлении нанести ущерб России готовы сотрудничать с различными радикальными группировками. «И с африканскими экстремистами, которые пытаются свергать народные легитимные режимы в Африке, да и с любыми другими отбросами общества», – заявил министр.

14 июля в акватории Азовского моря фиксировались атаки на гражданские суда. Минтранс и Минсельхоз РФ заявили, что ситуация не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка продовольствием и экспортные возможности страны, прорабатываются альтернативные маршруты грузопотоков.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил ТАСС, что два моряка погибли и десять получили ранения на прошлой неделе в результате атак на гражданские суда в Азовском море.

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