Министры Сингапура отсудили у Bloomberg $356 000 по делу о клевете

Министры утверждали, что публикация содержала намек на то, что они скрыли детали двух отдельных сделок с недвижимостью, чтобы избежать проверки на предмет отмывания денег, и заявили, что материал был опубликован со злым умыслом. Судья Одри Лим согласилась с доводами истцов. В решении отмечается, что статья носила клеветнический характер и преследовала цель нанести ущерб репутации обоих министров, особенно Шанмугама.