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Министры Сингапура отсудили у Bloomberg $356 000 по делу о клевете

Ведомости

Суд Сингапура удовлетворил иск на 460 000 сингапурских долларов ($356 000) по делу о клевете, поданный координационным министром национальной безопасности Касивисванатаном Шанмугамом и министром трудовых ресурсов Таном Си Ленгом против компании Bloomberg LP. Поводом для разбирательства стала статья Лоу Де Вэя, опубликованная в декабре 2024 г. и посвященная рынку недвижимости страны, сообщает Bloomberg.

Министры утверждали, что публикация содержала намек на то, что они скрыли детали двух отдельных сделок с недвижимостью, чтобы избежать проверки на предмет отмывания денег, и заявили, что материал был опубликован со злым умыслом. Судья Одри Лим согласилась с доводами истцов. В решении отмечается, что статья носила клеветнический характер и преследовала цель нанести ущерб репутации обоих министров, особенно Шанмугама.

Bloomberg настаивал, что материал под заголовком «Сделки по приобретению особняков в Сингапуре все больше окутаны тайной» не содержал подобных утверждений и представлял собой объективную и сбалансированную публикацию.

После вынесения решения главный редактор Bloomberg Джон Миклетвейт заявил, что разочарован этим решением, но уважает его. Он добавил, что редакция считает свои материалы точными, подготовленными добросовестно и соответствующими редакционным стандартам.

По решению суда каждому из министров присуждена компенсация в размере 230 000 сингапурских долларов ($178 000). Кроме того, Bloomberg предписано удалить оспариваемую публикацию. Bloomberg LP является материнской компанией Bloomberg News.

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