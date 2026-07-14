Латвия запретит импорт книг, одежды и видеоигр из России и Белоруссии
Правительство Латвии одобрило законопроект, предусматривающий запрет на импорт книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды и обуви, произведенных в России или Белоруссии. Об этом сообщил Baltijas Balss.
Документ, разработанный министерством иностранных дел Латвии, предусматривает внесение соответствующих поправок в закон о поддержке гражданского населения Украины. Законопроект подготовлен по поручению кабинета министров и направлен на сокращение экономических связей республики с Россией и Белоруссией.
Запрет будет распространяться не только на прямые поставки товаров из России и Белоруссии, но и на импорт этой продукции через третьи страны. При этом транзит таких товаров через территорию Латвии в другие государства Евросоюза ограничиваться не будет.
В латвийском МИД заявили, что цель инициативы – сократить доходы России и Белоруссии от экспорта, укрепить национальную безопасность страны и дополнить уже действующие санкции и торговые ограничения Евросоюза.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, с 2022 г. импорт Латвии из России и Белоруссии сократился на 91%. Если в 2022 г. его объем превышал 2,1 млрд евро, то в 2023 г. снизился до 193 млн евро, что составило 0,8% от общего объема импорта страны.
7 июля директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев сообщил, что страны Прибалтики намерены окончательно решить «русский вопрос», устроив массовую депортацию жителей, которые разговаривают на русском языке.