СМИ: в МОК подали жалобу по главу ФИФА из-за отмены дисквалификации Балогуна

Скандал вокруг Балогуна возник после того, как он получил красную карточку за удар соперника шипами сзади по ноге. Спортсмена дисквалифицировали. При этом президент США Дональд Трамп позвонил Инфантино – и FIFA заменила наказание на условное, позволив Балогуну выйти на поле против Бельгии.