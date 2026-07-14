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СМИ: в МОК подали жалобу по главу ФИФА из-за отмены дисквалификации Балогуна

Ведомости

Некоммерческая организация FairSquare направила жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК). Обращение связано с действиями руководителя Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, сообщил портал City AM.

Источник рассказал изданию, что жалоба была вызвана отменой дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна. В документе 10 страниц. Портал отметил, что в нем «имеются веские доказательства того, что решение было принято под политическим давлением, оказанным президентом США на Инфантино».

Как пишет FairSquare, Инфантино допустил нарушение клятвы, произнесенной им в 2020 г. Тогда он говорил, что будет действовать независимо от коммерческих и политических структур.

Скандал вокруг Балогуна возник после того, как он получил красную карточку за удар соперника шипами сзади по ноге. Спортсмена дисквалифицировали. При этом президент США Дональд Трамп позвонил Инфантино – и FIFA заменила наказание на условное, позволив Балогуну выйти на поле против Бельгии.

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