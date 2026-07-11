Деньги, власть и немного драмы: как прошли 10 лет Инфантино у руля FIFA

Деньги, власть и немного драмы: как прошли 10 лет Инфантино у руля FIFAУступка Трампу может стоить президенту Международной федерации футбола карьеры
Еще несколько дней назад позиции президента FIFA Джанни Инфантино казались незыблемыми. Однако теперь СМИ сообщают, что в парламенте Великобритании его призвали уйти в отставку, а члены совета УЕФА подыскивают кандидата, который мог бы сменить его на выборах главы федерации в 2027 г. Причиной переполоха стал скандал вокруг форварда американской сборной Фоларина Балогуна, который получил красную карточку и, соответственно, дисквалификацию на следующий матч. Однако президент США Дональд Трамп позвонил Инфантино – и FIFA сделала беспрецедентный шаг: заменила наказание на условное, позволив Балогуну выйти на поле против Бельгии.
За десять лет руководства FIFA Инфантино сумел превратить федерацию в коммерчески успешную структуру с рекордными доходами, расширить число команд-участниц чемпионатов и обзавестись друзьями среди мировых лидеров – от президентов до наследных принцев. Для одних он – энтузиаст и реформатор, для других – нарцисс, превративший футбол в инструмент большой политики.
Скромное детство и большие амбиции
Джанни Инфантино родился 23 марта 1970 г. «Пикколо» (то есть «малыш»), как ласково называли его родители, появился на свет больным, и ему потребовалось переливание крови, взятой у доноров из разных стран. Как шутит сам Инфантино, в его жилах течет не только кровь родителей-итальянцев, но и англичан, и сербов. Он стал третьим ребенком в семье мигрантов, перебравшихся в швейцарский город Бриг. Рыжие волосы, веснушки и нетипичная для кантона внешность выделяли его из толпы. Местные нередко попрекали мальчика происхождением. Как признавался Инфантино в речи, произнесенной в Катаре в 2022 г., он на собственном опыте узнал, что такое дискриминация по национальному признаку: «Ты идешь в свою комнату и плачешь».
Семья жила небогато: отец трудился на ночных поездах дальнего следования – работал по трое суток, затем сутки отдыхал и снова отправлялся в путь. Мать продавала газеты в киоске на вокзале. Сам Инфантино часто мотался по стране на попутных поездах с мешком, собирая металлолом и сдавая его скупщикам.
Инфантино очень рано увлекся футболом: уже в детстве он болел за миланский «Интер». По воспоминаниям кузины, первым делом, вернувшись из школы, мальчик открывал принесенную мамой итальянскую газету La Gazzetta dello Sport. Учеба давалась ему легко – у Инфантино был крайне острый ум, а вот спортивными данными не отличался. Он тренировался в местном клубе «Бриг-Глис», но так и не пробился дальше третьего состава. Тогда юноша пошел другим путем: начал заниматься оргвопросами, искать спонсоров, отвечать за заказ фирменной экипировки… Его организаторский авторитет вырос до того, что в итоге Инфантино сумел убедить руководство команды заключить союз с ФК «Фольгоре», состоящим из мигрантов второго поколения, отмечал портал The Athletic.
В какой-то момент Инфантино решил: «Если я недостаточно хорош, чтобы быть футболистом, стану защитником футболистов». Он отправился изучать право в Университете Фрибура (Швейцария), а затем устроился в Международный центр спортивных исследований (CIES) в Невшателе, где прошел путь от юрисконсульта до генерального секретаря.
Восхождение в УЕФА и неожиданный поворот
Эта работа привела Инфантино в 2000 г. в юридический отдел УЕФА. Его коллега, бывший бренд-менеджер организации Дэн О'Тул, рассказывал о невероятном дружелюбии и общительности футбольного функционера: его дом быстро стал местом встреч для коллег. Как работник Инфантино поначалу не произвел впечатления. Тихий бюрократ, один из тех, чья судьба – носить чемоданчик за боссом, – посчитал О'Тул и ошибся. Инфантино буквально преображался в присутствии высокопоставленных лиц. Например, в аэропорту, находясь в компании членов исполнительного комитета УЕФА, он легко завладевал вниманием окружающих, отпуская шутки на семи языках. Инфантино говорит на английском, французском, немецком, итальянском, испанском, арабском и португальском.
Вскоре он стал протеже Мишеля Платини – легендарного полузащитника и футбольного функционера, избранного президентом УЕФА в 2007 г. Сам Инфантино в том же году был назначен заместителем генсека организации, а в 2009 г. возглавил ее.
Казалось, судьба Инфантино – следовать в кильватере Платини, которого прочили в президенты FIFA. Однако все планы спутал коррупционный скандал.
Ранним утром 27 мая 2015 г. агенты швейцарской полиции в штатском вошли в роскошный отель Baur au Lac в Цюрихе, где проходило ежегодное собрание FIFA. Пытаясь оградить место от журналистов, сотрудники гостиницы натянули в коридоре белые простыни, создав импровизированные стены. Не помогло: СМИ тотчас прознали об арестах по делу о коррупции, которое американский Минюст расследовал уже пять лет. В итоге президенту FIFA Зеппу Блаттеру, занимавшему пост 17 лет и лишь несколько дней назад переизбранному на новый срок, пришлось объявить об отставке. Вскоре за ним последовал и Платини.
Когда Инфантино заявил о намерении баллотироваться на освободившийся пост президента футбольной федерации, многие сочли его временной фигурой, которая погреет место до возвращения Платини. Однако по мере приближения выборов, намеченных на февраль 2016 г., становилось все очевиднее: амбиции Инфантино вполне серьезны.
Его избирательная кампания строилась не столько на обещаниях искоренить коррупцию, сколько на раздаче финансовых гарантий. Инфантино пообещал каждой из 211 ассоциаций-членов FIFA предоставить до $5 млн на четырехлетний цикл. Дополнительные деньги он рассчитывал получить за счет расширения количества участников турниров. Например, мужской чемпионат мира он предложил проводить среди 40 команд вместо 32 (в нынешнем мундиале играют 48 сборных).
Критики указывали на растущую нагрузку на игроков, чье расписание и без того перегружено матчами. Тем не менее сторонников идеи оказалось больше. «Деньги FIFA – это ваши деньги», – сказал Инфантино в заключительной речи перед голосованием – и выиграл выборы. Узнав о победе, он приложил левую руку к груди и пообещал: «Мы восстановим имидж FIFA и уважение к ней. Все в мире будут аплодировать нам!».
Тени на репутации
В феврале 2026 г. Инфантино отметил 10-летие на посту президента FIFA. За это время он благополучно пережил шквал обвинений. Так, в 2016 г. его подозревали в использовании средств организации на личные нужды – в частности, на покупку матрасов и тренажеров для дома. В 2017 г. речь шла о конфликте интересов: Инфантино и его подчиненные путешествовали на частных самолетах, предоставленных Россией и Катаром. Во всех этих случаях комитет федерации по этике решил, что нарушений не было.
Теоретически уже в 2027 г. полномочия Инфантино могли закончиться: президент FIFA вправе занимать пост не более трех сроков по четыре года. Однако в 2022 г. было решено, что первый его срок не следует учитывать в общем лимите, поскольку, сменив Блаттера, он отработал лишь три года вместо четырех. Так что Инфантино может проработать до 2031 г., если не помешает нынешний скандал.
За минувшие 10 лет сформировались два диаметрально противоположных взгляда на фигуру президента FIFA. Оппоненты считают Инфантино нарциссом, жаждущим власти и связей с влиятельными лицами, а также превратившим футбол в арену большой политики.
«Он любит диктаторов и миллиардеров. Когда он видит людей с деньгами, он тает», – откровенничал с Politico один из высокопоставленных функционеров FIFA. В упрек Инфантино ставят заискивание практически перед всеми влиятельными лидерами последних лет.
Особенно много вопросов вызывают его отношения с Трампом. В марте 2025 г. Инфантино показывал в Овальном кабинете трофей Клубного чемпионата мира от Tiffany, покрытый золотом. В итоге кубок так и остался у американского президента, а победившей команде «Челси» вручили реплику. Более того, на церемонии награждения Трамп с разрешения Инфантино буквально положил в карман и унес одну из золотых медалей.
В мае 2025 г. Инфантино опоздал на заседание совета FIFA в Асунсьоне (Парагвай) на три часа из-за того, что сопровождал главу Белого дома в турне по Ближнему Востоку. Ряд делегатов, включая президента УЕФА Александра Чеферина, в знак протеста покинули зал. А в декабре, после того как Трамп остался без Нобелевской премии, Инфантино лично вручил ему недавно учрежденную Премию мира FIFA.
Инфантино постоянно стремится всем угодить, писал Politico. Яркий пример – его «печально известная» (по выражению BBC) речь в 2022 г. в Катаре, где он заявил, что чувствует себя катарцем, арабом, африканцем, инвалидом, трудящимся-мигрантом. Конечно, он не принадлежит ни к одной из этих групп, но утверждает, что понимает, каково это – сталкиваться с дискриминацией. Выслушав это, одна из журналисток упрекнула его за то, что он не упомянул женщин. «Я также чувствую себя женщиной!» – немедленно отозвался Инфантино.
Его упрекают в нарциссизме. По информации ESPN и The Athletic, за Инфантино повсюду следует целая команда фотографов и ассистентов, фиксирующая почти каждый его шаг для соцсетей. Кроме того, на трофее Клубного чемпионата мира его имя выгравировано дважды.
Еще один показательный эпизод – требования, предъявленные во время визитов: в 2023 г. в Новой Зеландии он настаивал на предоставлении кортежа, а в 2026-м в Ванкувере запросил защиту четвертого уровня – на один уровень ниже, чем у папы римского, и на уровень выше, чем полагается премьер‑министру Канады. Власти обеих стран отклонили эти просьбы.
Наконец, Guardian саркастически замечает, что если предшественников Инфантино подозревали в коррупции, то при нем надобность во взятках отпала: «Больше нет необходимости быть коррумпированным. Делайте это прямо у всех на виду: разрешите государствам финансировать ваш чемпионат».
Аргументы сторонников
У Инфантино хватает и сторонников. Несмотря на все обвинения и споры, у президента FIFA фактически нет серьезной оппозиции, отмечает ESPN. Он не просто выполнил обещание выделить средства 211 ассоциациям‑членам, но и перевыполнил его. За десять лет распределительный фонд для них вырос в восемь раз, а на глобальное развитие футбола было инвестировано не менее $5,1 млрд.
На этом фоне сложно представить, что кто‑либо всерьез будет против его переизбрания в 2027 г., полагает BBC. Тем более почти половина голосов приходится на Азию и Африку – регионам, которые больше других выигрывали от увеличения финансирования. «Нет ни одной ассоциации, которая выступает против работы президента [Инфантино]», – подтвердил Зепп Блаттер в интервью газете The Telegraph в декабре 2025 г. Фактически оппозиция Инфантино – это отдельные личности вроде президента Норвежской федерации футбола Лиз Клавенесс или главы глобального профсоюза игроков FIFPRO Серхио Марки.
В 2016 г., когда Инфантино возглавил FIFA, организация была убыточной, а ее годовой доход составлял $502 млн. К 2025 г. доходы выросли до $2,66 млрд, а в этом году, во многом благодаря чемпионату мира, ожидаются, по разным оценкам, на уровне от $9 млрд до $13 млрд.
При Инфантино появились новые коммерческие проекты, цифровые сервисы FIFA+, партнерства с Netflix, TikTok, дистрибуция данных и трансляций для букмекеров. Успешно идет и работа со спонсорами – Aramco, Qatar Airways, Фондом государственных инвестиций Саудовской Аравии и другими.
Критики упрекают Инфантино в погоне за прибылью и в том, что билеты на ЧМ стали слишком дорогими. Сторонники парируют: все вырученные средства идут на развитие футбола. Его обвиняют в заигрывании с Трампом и другими политиками? По мнению защитников, это необходимая часть работы – ведь нужно организовывать чемпионаты. Инфантино приложил немало усилий, чтобы наладить сотрудничество с администрацией прошлого американского президента Джо Байдена, даже нанимал в лоббисты бывших сотрудников Белого дома, но успехов достичь не удалось, пишет Politico.
Зато с Трампом ему удалось найти общий язык, и дела федерации в США пошли как по маслу. Пока политики в Берлине, Париже и Брюсселе ломали голову, как вести диалог с непредсказуемым американским президентом, глава FIFA, по сути, продемонстрировал им мастер-класс.
Сторонники описывают Инфантино как человека, по-настоящему одержимого футболом и готового ради него на многое. Знакомые отмечают, как он преображается, едва речь заходит о любимой игре, сообщает The Athletic. Глава FIFA способен сорваться с места только ради того, чтобы посмотреть матч. Так, в марте 2023 г., он неожиданно покинул ежегодную конференцию Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) в Лондоне, чтобы попасть на игру «Миллуолл» и «Норвич». Сам Инфантино однажды заметил: «FIFA является официальным поставщиком счастья человечеству». Возможно, он искренне в это верит.