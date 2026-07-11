Деньги, власть и немного драмы: как прошли 10 лет Инфантино у руля FIFA

Джанни Инфантино родился 23 марта 1970 г. «Пикколо» (то есть «малыш»), как ласково называли его родители, появился на свет больным, и ему потребовалось переливание крови, взятой у доноров из разных стран. Как шутит сам Инфантино, в его жилах течет не только кровь родителей-итальянцев, но и англичан, и сербов. Он стал третьим ребенком в семье мигрантов, перебравшихся в швейцарский город Бриг. Рыжие волосы, веснушки и нетипичная для кантона внешность выделяли его из толпы. Местные нередко попрекали мальчика происхождением. Как признавался Инфантино в речи, произнесенной в Катаре в 2022 г., он на собственном опыте узнал, что такое дискриминация по национальному признаку: «Ты идешь в свою комнату и плачешь».