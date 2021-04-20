Президент ФИФА выступил против создания футбольной Суперлиги
Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино выступил против создания некоторыми европейскими клубами футбольной Суперлиги. Слова главы ФИФА, озвученные в ходе конгресса УЕФА, опубликованы в твиттере союза.
«ФИФА категорически не одобряет создание Суперлиги, турнира, который представляет собой закрытый магазин и отходит от существующих институтов», — сказал он. По словам Инфантино, инициаторы создания суперлиги игнорируют многое ради краткосрочной финансовой выгоды.
«Если кто-то выбирает свой собственный путь, то он должен жить с последствиями своего выбора. Они ответственны за свой выбор. Это означает, что вы либо внутри, либо снаружи. Вы не можете быть наполовину внутри или наполовину снаружи», — добавил глава Международной федерации футбола.
Ранее шесть английских клубов («Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль»), три испанских («Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетико») и три итальянских клуба («Интер», «Милан», «Ювентус») объявили о создании нового клубного европейского турнира — Суперлиги.
В Суперлиге будет две группы по 10 клубов. Три лучших команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал, а еще два участника этой стадии турнира будут определены в двух стыковых матчах между четвертой и пятой командами групп. Формат проведения стадии плей-офф аналогичен действующему в Лиге чемпионов и Лиге Европы: четвертьфинал и полуфинал плей-офф будут состоять из двух матчей, финал — из одной игры на нейтральном поле.
18 апреля УЕФА совместно с национальными ассоциациями и лигами Англии, Испании и Италии выпустила заявление, в котором охарактеризовала идею о новом турнире как «циничный проект, основанный на личной выгоде нескольких клубов». Помимо этого организация заявила, что все участвующие в этом проекте клубы будут дисквалифицированы и не смогут выступать в любых других турнирах на национальном, европейском или мировом уровне.
Уже 19 апреля президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что игроки, заявленные за клубы Суперлиги, не смогут участвовать в чемпионатах мира и Европы.