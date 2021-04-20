Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Общество

Президент ФИФА выступил против создания футбольной Суперлиги

Ведомости

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино выступил против создания некоторыми европейскими клубами футбольной Суперлиги. Слова главы ФИФА, озвученные в ходе конгресса УЕФА, опубликованы в твиттере союза.

«ФИФА категорически не одобряет создание Суперлиги, турнира, который представляет собой закрытый магазин и отходит от существующих институтов», — сказал он. По словам Инфантино, инициаторы создания суперлиги игнорируют многое ради краткосрочной финансовой выгоды.

«Если кто-то выбирает свой собственный путь, то он должен жить с последствиями своего выбора. Они ответственны за свой выбор. Это означает, что вы либо внутри, либо снаружи. Вы не можете быть наполовину внутри или наполовину снаружи», — добавил глава Международной федерации футбола.

Ранее шесть английских клубов («Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль»), три испанских («Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетико») и три итальянских клуба («Интер», «Милан», «Ювентус») объявили о создании нового клубного европейского турнира — Суперлиги.

В Суперлиге будет две группы по 10 клубов. Три лучших команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал, а еще два участника этой стадии турнира будут определены в двух стыковых матчах между четвертой и пятой командами групп. Формат проведения стадии плей-офф аналогичен действующему в Лиге чемпионов и Лиге Европы: четвертьфинал и полуфинал плей-офф будут состоять из двух матчей, финал — из одной игры на нейтральном поле.

18 апреля УЕФА совместно с национальными ассоциациями и лигами Англии, Испании и Италии выпустила заявление, в котором охарактеризовала идею о новом турнире как «циничный проект, основанный на личной выгоде нескольких клубов». Помимо этого организация заявила, что все участвующие в этом проекте клубы будут дисквалифицированы и не смогут выступать в любых других турнирах на национальном, европейском или мировом уровне.

Уже 19 апреля президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что игроки, заявленные за клубы Суперлиги, не смогут участвовать в чемпионатах мира и Европы.

Ранее по теме: РПЛ выступила против футбольной суперлиги

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных