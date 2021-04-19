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РПЛ выступила против футбольной суперлиги

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Российская премьер-лига выступает против создания нового футбольного турнира — суперлиги, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на президента РПЛ Сергея Прядкина.

Ранее шесть английских клубов («Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль»), три испанских («Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетико») и три итальянских клуба («Интер», «Милан», «Ювентус») объявили о создании нового клубного европейского турнира — Суперлиги.

«РПЛ солидарна с позицией УЕФА и европейских лиг, которые выступили с совместным заявлением по проекту Суперлиги. Эта идея, на наш взгляд, противоречит базовым ценностям футбола, не учитывает интересы подавляющего большинства клубов, вносит раскол в европейское футбольное сообщество», — цитирует Прядкина пресс-служба РПЛ.

Президент лиги добавил, что руководство РПЛ выступает за «аккуратный эволюционный подход» к улучшению существующей системы, а процесс реформирования еврокубков уже проходит под эгидой УЕФА.

18 апреля УЕФА совместно с национальными ассоциациями и лигами Англии, Испании и Италии выпустила заявление, в котором охарактеризовала идею о новом турнире как «циничный проект, основанный на личной выгоде нескольких клубов». Помимо этого, организация заявила, что все участвующие в этом проекте клубы будут дисквалифицированы и не смогут выступать в любых других турнирах на национальном, европейском или мировом уровне, а их футболистам может быть запрещено выступать за национальные сборные.

Согласно сообщению организаторов суперлиги, в турнире будут принимать участие клубы-основатели (к 12 текущим присоединятся еще три), и пять команд, квалификация которых будет основываться на результатах предыдущего сезона. Планируемый формат турнира предполагает проведение матчей в середине недели, а сезон будет начинаться в августе.

В суперлиге будет две группы по 10 клубов. Три лучших команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал, а еще два участника этой стадии турнира будут определены в двух стыковых матчах между четвертой и пятой командами групп. Формат проведения стадии плей-офф аналогичен действующему в Лиге чемпионов и Лиге Европы: четвертьфинал и полуфинал плей-офф будут состоять из двух матчей, финал — из одной игры на нейтральном поле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных