ФИФА отменила красную карточку форварда США перед игрой с Бельгией на ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу 2026 года впервые в истории проходит одновременно в трех странах – США, Канаде и Мексике. Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Впервые в истории в финальной стадии участвуют 48 команд, а не 32: после группового этапа в плей-офф (1/16 финала) вышли 32 сборные. Сейчас на турнире идут матчи 1/8 финала. Действующий чемпион мира – сборная Аргентины.