ФИФА отменила красную карточку форварда США перед игрой с Бельгией на ЧМ-2026
Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие автоматической дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна, получившего красную карточку в матче 1/16 финала чемпионата мира против Боснии и Герцеговины. Таким образом, 25-летний форвард сможет принять участие в матче 1/8 финала против Бельгии, который состоится в понедельник на стадионе в Сиэтле.
Как сообщает ФИФА, Балогун, на счету которого три гола на турнире, был удален на 64-й минуте встречи за фол против Тарика Мухаремовича. Сборная США в итоге одержала победу со счетом 2:0. Автоматическая дисквалификация предполагала пропуск следующего матча, однако ФИФА приняла решение приостановить ее действие на один год условно.
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social поблагодарил организацию за «восстановление справедливости».
Как сообщает The Hill со ссылкой на спортивного комментатора Бена Джейкобса, Белый дом якобы связался с президентом ФИФА Джанни Инфантино для пересмотра решения, однако источники в ФИФА заявили, что этот звонок не повлиял на решение дисциплинарного комитета.
Сборная США в последний раз выходила в четвертьфинал чемпионата мира в 2002 г. Последняя встреча с Бельгией на мировом первенстве состоялась в 1/8 финала ЧМ-2014, где американцы уступили 1:2 в дополнительное время.
Чемпионат мира по футболу 2026 года впервые в истории проходит одновременно в трех странах – США, Канаде и Мексике. Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Впервые в истории в финальной стадии участвуют 48 команд, а не 32: после группового этапа в плей-офф (1/16 финала) вышли 32 сборные. Сейчас на турнире идут матчи 1/8 финала. Действующий чемпион мира – сборная Аргентины.