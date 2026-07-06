Трамп лично просил ФИФА пересмотреть дисквалификацию Балогуна

7 июля ФИФА объявила о приостановке автоматической дисквалификации Балогуна, что позволило форварду принять участие в следующем матче чемпионата мира против сборной Бельгии. Нападающий, забивший на турнире три мяча, был удален на 64-й минуте встречи за фол против игрока Тарика Мухаремовича. После решения ФИФА Трамп поблагодарил организацию в своей соцсети Truth Social за «восстановление справедливости».