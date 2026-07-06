Трамп лично просил ФИФА пересмотреть дисквалификацию Балогуна
Президент США Дональд Трамп лично обратился к руководству Международной федерации футбола (ФИФА) с просьбой пересмотреть решение о дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна. Об этом американский лидер рассказал журналистам.
При этом американский лидер подчеркнул, что не пытался говорить президенту ФИФА Джанни Инфантино, какое решение следует принять. «Все, что я сделал, – это попросил о пересмотре», – сказал Трамп.
7 июля ФИФА объявила о приостановке автоматической дисквалификации Балогуна, что позволило форварду принять участие в следующем матче чемпионата мира против сборной Бельгии. Нападающий, забивший на турнире три мяча, был удален на 64-й минуте встречи за фол против игрока Тарика Мухаремовича. После решения ФИФА Трамп поблагодарил организацию в своей соцсети Truth Social за «восстановление справедливости».
Позднее Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) подверг это решение резкой критике. В организации заявили, что автоматическая дисквалификация после удаления закреплена регламентом и не может отменяться в ходе турнира, особенно если другие футболисты в аналогичной ситуации уже отбыли наказание. Решение ФИФА по Балогуну назвали «беспрецедентным, непостижимым и неоправданным».