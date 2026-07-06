В УЕФА раскритиковали ФИФА за отмену дисквалификации Балогуна

В УЕФА подчеркнули, что футбольные соревнования должны основываться на единых правилах, обеспечивающих честность, справедливость и прозрачность. В организации отметили, что отдельные положения регламента действительно могут допускать различные трактовки, однако автоматическая дисквалификация на один матч после удаления к таким случаям не относится. По мнению УЕФА, подобные нормы не могут отменяться в ходе турнира, особенно если другие футболисты, оказавшиеся в аналогичной ситуации, уже отбыли предусмотренное наказание.