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В УЕФА раскритиковали ФИФА за отмену дисквалификации Балогуна

Ведомости

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с резкой критикой решения Международной федерации футбола (ФИФА) приостановить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна. Заявление опубликовано на официальном сайте организации.

В УЕФА подчеркнули, что футбольные соревнования должны основываться на единых правилах, обеспечивающих честность, справедливость и прозрачность. В организации отметили, что отдельные положения регламента действительно могут допускать различные трактовки, однако автоматическая дисквалификация на один матч после удаления к таким случаям не относится. По мнению УЕФА, подобные нормы не могут отменяться в ходе турнира, особенно если другие футболисты, оказавшиеся в аналогичной ситуации, уже отбыли предусмотренное наказание.

«Мы выражаем свое недоумение по поводу столь беспрецедентного, непостижимого и неоправданного решения», – говорится в заявлении.

7 июля ФИФА объявила о приостановке автоматической дисквалификации Балогуна, что позволит форварду сыграть в следующем матче чемпионата мира против сборной Бельгии. Нападающий, забивший три мяча на турнире, был удален на 64-й минуте встречи за фол против Тарика Мухаремовича. Несмотря на удаление, сборная США одержала победу со счетом 2:0. Президент США Дональд Трамп после решения ФИФА поблагодарил организацию в социальной сети Truth Social за «восстановление справедливости».

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