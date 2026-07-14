Шуваев заявил о росте эффективности борьбы с украинскими беспилотниками

4 июля мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в результате обстрелов Белгорода за минувшие двое суток повреждено остекление в 174 квартирах и четырех частных домах, посечены осколками 135 автомобилей, повреждены объекты инфраструктуры. В Белгородском округе и облцентре на нескольких инфраструктурных объектах произошло возгорание из-за атак, пострадавших нет.