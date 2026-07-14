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Главная / Политика /

Шуваев заявил о росте эффективности борьбы с украинскими беспилотниками

Ведомости

Усиление добровольческого отряда «Барс-Белгород» и увеличение его численности дают результаты, и перехваты беспилотников становятся эффективнее, несмотря на рост интенсивности атак. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что лучшие расчеты передают свой опыт и знания новым членам отряда. Инструктора с других участков спецоперации приезжают обучать новобранцев, отметил глава региона.

«Это реально помогает спасать жизни и снижать ущерб. Хочу поблагодарить бойцов за ратный труд: они держат удар», – заявил Шуваев.

Глава Белгородской области вместе с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко посетил один из пунктов дислокации добровольческого отряда. Шуваев рассказал, что они поговорили с бойцами и обсудили, какие дополнительные меры нужны для защиты населенных пунктов.

4 июля мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в результате обстрелов Белгорода за минувшие двое суток повреждено остекление в 174 квартирах и четырех частных домах, посечены осколками 135 автомобилей, повреждены объекты инфраструктуры. В Белгородском округе и облцентре на нескольких инфраструктурных объектах произошло возгорание из-за атак, пострадавших нет.

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