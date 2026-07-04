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Мэр Белгорода Демидов сообщил о колоссальном ущербе из-за атак ВСУ

Ведомости

В результате обстрелов Белгорода за минувшие двое суток повреждено остекление в 174 квартирах и четырех частных домах, посечены осколками 135 автомобилей, повреждены объекты инфраструктуры, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

«Управы уже составили акты по каждому случаю повреждений имущества горожан. Спасатели и коммунальные службы обеспечили закрытие теплового контура там, где это было необходимо», – написал Демидов.

Он поблагодарил специалистов, которые возвращают город к жизни. Нанесенный ущерб мэр назвал колоссальным.

4 июля в Белгородском округе и облцентре на нескольких инфраструктурных объектах произошло возгорание из-за атак, пострадавших нет. В Белгороде начались перебои со светом и водой. В результате ракетного удара 3 июля погибла мирная жительница.

1 июля при атаке украинского дрона по автомобилю в поселке Уразово Белгородской области погиб мужчина, еще трое пострадали.

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