Российские системы ПВО за день сбили 252 беспилотника ВСУ
В период с 8:00 до 20:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 252 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ в Мах.
Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тверской, Калужской, Тульской, Орловской, Рязанской, Ростовской областей. Кроме того, беспилотники ликвидировали в Краснодарском крае, Московском регионе, Крыму, Адыгее и над акваториями Азовского и Черного морей.
Мэр Москвы Сергей Собянин информировал об уничтожении 50 беспилотников на подлете к Москве, остальные украинские дроны, летевшие к столице, были уничтожены на дальних подступах.
Минобороны до этого сообщало, что в ночь на 14 июля силы ПВО уничтожили 288 украинских беспилотников над 16 регионами РФ, в том числе над Московской областью.