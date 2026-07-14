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Главная / Политика /

Российские системы ПВО за день сбили 252 беспилотника ВСУ

Ведомости

В период с 8:00 до 20:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 252 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ в Мах.

Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тверской, Калужской, Тульской, Орловской, Рязанской, Ростовской областей. Кроме того, беспилотники ликвидировали в Краснодарском крае, Московском регионе, Крыму, Адыгее и над акваториями Азовского и Черного морей.

Мэр Москвы Сергей Собянин информировал об уничтожении 50 беспилотников на подлете к Москве, остальные украинские дроны, летевшие к столице, были уничтожены на дальних подступах.

Минобороны до этого сообщало, что в ночь на 14 июля силы ПВО уничтожили 288 украинских беспилотников над 16 регионами РФ, в том числе над Московской областью.

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