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Собянин: за сутки в направлении Московского региона запустили 340 беспилотников

Ведомости

За последние сутки в направлении Московского региона летело 340 украинских беспилотников, заявил мэр столицы Сергей Собянин в Мах.

Он рассказал, что большую часть дронов ликвидировали силы ПВО на дальних подступах. В итоге на подлете к самой Москве перехватили 50 беспилотников.

14 июля Росавиация вводила ограничения в работу московского аэропорта «Жуковский». Они действовали всего несколько минут.

В период с 8:00 до 20:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 252 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. До этого оборонное ведомство сообщало, что в ночь на 14 июля силы ПВО уничтожили 288 украинских беспилотников.

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