Собянин: за сутки в направлении Московского региона запустили 340 беспилотников

В период с 8:00 до 20:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 252 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. До этого оборонное ведомство сообщало, что в ночь на 14 июля силы ПВО уничтожили 288 украинских беспилотников.