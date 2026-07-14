КСИР нанес удары по американским военным базам в Бахрейне и Кувейте

«До тех пор, пока в регионе сохраняются злодеяния Америки, ни капли нефти и газа не будет экспортироваться из этого региона, и эта агрессия не приведет к чему-либо, кроме задержки в открытии Ормузского пролива», – подчеркнули в КСИР.