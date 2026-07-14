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КСИР нанес удары по американским военным базам в Бахрейне и Кувейте

Ведомости

Иран ударил по американских базам «Шейх Иса» в Бахрейне и «Али ас-Салем» в Кувейте. Удары наносились ракетами и беспилотниками, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), его цитирует IRIB.

По заявлению Тегерана, иранские военные уничтожили несколько ангаров с вооружением и деталями кораблей и самолетов. Кроме того, удары поразили площадку развертывания беспилотников MQ9, повредили несколько беспилотников.

В КСИР заявили, что эти атаки являются ответом на действия американской армии, напавшей на ряд прибрежных объектов Ирана. В Тегеране предупредили, что США столкнутся с «неожиданными ответами», в случае повторения подобных провокаций.

«До тех пор, пока в регионе сохраняются злодеяния Америки, ни капли нефти и газа не будет экспортироваться из этого региона, и эта агрессия не приведет к чему-либо, кроме задержки в открытии Ормузского пролива», – подчеркнули в КСИР.

Ранее ABC со ссылкой на два источника сообщал, что США начали серию новых авиаударов по Ирану. Собеседники телеканала рассказали, что атака продолжалась в течение последних нескольких часов.

В ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив Тегеран в нарушении условий соглашения, касающихся Ормузского пролива. В ответ Иран начал наносить удары по американским объектам на Ближнем Востоке. 12 июля КСИР заявил об атаке на американскую авиабазу «Аль-Удейд» в Катаре, а также о поражении второго судна в Ормузском проливе.

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