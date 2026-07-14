ABC: США уже несколько часов наносят удары по Ирану

До этого атака США проходила 13 июля. В командовании американской армии сообщали, что операция началась в 16:45 по времени Восточного побережья США (23:45 мск). Она завершилась в 22:15 по восточному времени 13 июля (5:15 мск 14 июля). По данным командования, по всему Ближнему Востоку сейчас развернуты свыше 50 000 военных США.