ABC: США уже несколько часов наносят удары по Ирану
США начали серию новых авиаударов по Ирану, сообщил ABC со ссылкой на два источника.
Собеседники телеканала рассказали, что атака продолжается в течение последних нескольких часов.
До этого атака США проходила 13 июля. В командовании американской армии сообщали, что операция началась в 16:45 по времени Восточного побережья США (23:45 мск). Она завершилась в 22:15 по восточному времени 13 июля (5:15 мск 14 июля). По данным командования, по всему Ближнему Востоку сейчас развернуты свыше 50 000 военных США.
The New York Times информировала, что президент США Дональд Трамп официально уведомил конгресс о возобновлении боевых действий против Ирана и нанесении американскими военными «оборонительных ударов» по объектам на территории республики.
В ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив Тегеран в нарушении условий соглашения, касающихся Ормузского пролива. В ответ Иран начал наносить удары по американским объектам на Ближнем Востоке. 12 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об атаке на американскую авиабазу «Аль-Удейд» в Катаре, а также о поражении второго судна в Ормузском проливе.