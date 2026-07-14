Скелет тираннозавра рекса куплен на аукционе за рекордные $50 млн

11 июня 2025 г. ученые идентифицировали ранее неизвестный вид тираннозавра, получивший название Khankhuuluu mongoliensis, который жил около 86 млн лет назад. Останки были найдены еще в 1970-х гг. в пустыне Гоби (Монголия) и первоначально были отнесены к другому плотоядному динозавру – алектозавру. Долгое время образцы оставались без должного внимания, пока в 2023 г. аспирант Университета Калгари не инициировал их повторное изучение.