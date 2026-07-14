Скелет тираннозавра рекса куплен на аукционе за рекордные $50 млн
На аукционе Sotheby's с молотка ушел скелет тираннозавра рекса из Южной Дакоты за $50,13 млн. Экспонат стал самым дорогим ископаемым, проданным на аукционе, сообщил CNN.
Скелету 67 млн лет. Он получил прозвище Гас в честь покойного скотовода из штата, которому принадлежала земля, где нашли останки ящера. Длина туловища тираннозавра составляет 38 футов (11,6 м), ширина – 12,5 футов (3,9 м). Длина черепа достигает 54 дюйма (1,4 м).
По данным Sotheby's, динозавр Гас – один из самых крупных тираннозавров, когда-либо найденных. В скелет входит 183 ископаемых костных элемента, что составляет примерно 61% по количеству костей или от 75% до 80% по массе.
Как и многие другие скелеты тираннозавров, Гаса нашли в формации Хелл-Крик на территории Монтаны, Вайоминга и Дакоты (США). Один из первых скелетов этого рода был найден там в 1902 г.
11 июня 2025 г. ученые идентифицировали ранее неизвестный вид тираннозавра, получивший название Khankhuuluu mongoliensis, который жил около 86 млн лет назад. Останки были найдены еще в 1970-х гг. в пустыне Гоби (Монголия) и первоначально были отнесены к другому плотоядному динозавру – алектозавру. Долгое время образцы оставались без должного внимания, пока в 2023 г. аспирант Университета Калгари не инициировал их повторное изучение.