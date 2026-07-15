Дмитриев: вассалы ЕС и Великобритания должны знать свое место
Вассалы – Евросоюз (ЕС) и Великобритания – должны знать свое место, заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети X.
«Ошибочная стратегия «средних держав» ЕС и Великобритании начала пугать США», – написал он.
Так Дмитриев прокомментировал слова замминистра обороны США Элбриджа Колби, что в последнее время много говорят о коллективной стратегии «средних держав», но в американском военном ведомстве не считают, что это реальная возможность.
«Скорее, мы обеспокоены тем, что некоторые союзники и партнеры будут думать, что это возможно, и потратят драгоценное время, деньги и политический капитал на отвлекающий маневр», – сказал Колби.
14 июля Дмитриев заявлял, что чиновники из ЕС и Великобритании никогда не признают своих ошибок и пытаются «свалить» на Россию все созданные ими «ужасные проблемы».