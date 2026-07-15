Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
YDEX3 539,5-0,2%CNY Бирж.00%IMOEX2 170,78+0,29%RTSI882,48-0,83%RGBI112,66+0,05%RGBITR753,45+0,08%
Главная / Политика /

Дмитриев: вассалы ЕС и Великобритания должны знать свое место

Ведомости

Вассалы – Евросоюз (ЕС) и Великобритания – должны знать свое место, заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Ошибочная стратегия «средних держав» ЕС и Великобритании начала пугать США», – написал он.

Так Дмитриев прокомментировал слова замминистра обороны США Элбриджа Колби, что в последнее время много говорят о коллективной стратегии «средних держав», но в американском военном ведомстве не считают, что это реальная возможность.

«Скорее, мы обеспокоены тем, что некоторые союзники и партнеры будут думать, что это возможно, и потратят драгоценное время, деньги и политический капитал на отвлекающий маневр», – сказал Колби.

14 июля Дмитриев заявлял, что чиновники из ЕС и Великобритании никогда не признают своих ошибок и пытаются «свалить» на Россию все созданные ими «ужасные проблемы».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте