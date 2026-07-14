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Дмитриев заявил о попытках ЕС и Британии «свалить» проблемы на Россию

Ведомости

Чиновники из Евросоюза (ЕС) и Великобритании никогда не признают своих ошибок. Они пытаются «свалить» на Россию все созданные ими «ужасные проблемы», заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

«Вот почему для них так важна конфронтация с Россией – чтобы избежать ответственности за свои исторические цивилизационные провалы», – заявил он в соцсети X.

Так Дмитриев прокомментировал пост норвежского политолога Гленна Дизена, что антироссийская пропаганда стала для британских политиков удобным способом уйти от ответственности.

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«Вместо того чтобы признать собственные неудачи, они, похоже, готовы обвинить в любых проблемах в обществе путинский заговор», – написал Дизен.

13 июля глава французского МИД Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала BFM заявил, что внешнеполитическое ведомство страны в ближайшие дни намерено вызвать посла России во Франции Алексея Мешкова. Решение связано с обвинениями в адрес России в причастности к киберкампании, направленной против европейских государств. Тогда же министерство иностранных дел Германии вызвало посла России в Берлине Сергея Нечаева из-за якобы российской киберкампании против Германии, других стран Евросоюза и Украины.

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