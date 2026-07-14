Дмитриев заявил о попытках ЕС и Британии «свалить» проблемы на Россию
Чиновники из Евросоюза (ЕС) и Великобритании никогда не признают своих ошибок. Они пытаются «свалить» на Россию все созданные ими «ужасные проблемы», заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
«Вот почему для них так важна конфронтация с Россией – чтобы избежать ответственности за свои исторические цивилизационные провалы», – заявил он в соцсети X.
Так Дмитриев прокомментировал пост норвежского политолога Гленна Дизена, что антироссийская пропаганда стала для британских политиков удобным способом уйти от ответственности.
«Вместо того чтобы признать собственные неудачи, они, похоже, готовы обвинить в любых проблемах в обществе путинский заговор», – написал Дизен.
13 июля глава французского МИД Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала BFM заявил, что внешнеполитическое ведомство страны в ближайшие дни намерено вызвать посла России во Франции Алексея Мешкова. Решение связано с обвинениями в адрес России в причастности к киберкампании, направленной против европейских государств. Тогда же министерство иностранных дел Германии вызвало посла России в Берлине Сергея Нечаева из-за якобы российской киберкампании против Германии, других стран Евросоюза и Украины.