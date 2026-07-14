Дмитриев заявил о попытках ЕС и Британии «свалить» проблемы на Россию

13 июля глава французского МИД Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала BFM заявил, что внешнеполитическое ведомство страны в ближайшие дни намерено вызвать посла России во Франции Алексея Мешкова. Решение связано с обвинениями в адрес России в причастности к киберкампании, направленной против европейских государств. Тогда же министерство иностранных дел Германии вызвало посла России в Берлине Сергея Нечаева из-за якобы российской киберкампании против Германии, других стран Евросоюза и Украины.