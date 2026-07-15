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Главная / Политика /

Посол РФ: Аргентина и Россия приостановили сотрудничество в сфере мирного атома

Ведомости

Аргентина прекратила сотрудничество с Россией в сфере мирного атома, сообщил «Известиям» посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

«Насколько известно, двустороннее сотрудничество в сфере мирного атома сейчас не осуществляется», – сказал он.

При этом Москва, по словам дипломата, видит взаимный интерес компаний двух стран к взаимодействию в областях электроэнергетики, возобновляемых источников энергии и нефтегазовой промышленности. Он выразил мнение, что финансовые преимущества в рамках режима стимулирования крупных инвестиций (RIGI) могли бы оказаться существенным подспорьем для такого сотрудничества.

Правительства России и Аргентины заключили соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях в 2014 г. Оно вступило в силу в ноябре 2018 г. В начале того же года «Росатом» предлагал Аргентине построить в стране АЭС российского дизайна.

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