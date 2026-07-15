Посол РФ: Аргентина и Россия приостановили сотрудничество в сфере мирного атома

Правительства России и Аргентины заключили соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях в 2014 г. Оно вступило в силу в ноябре 2018 г. В начале того же года «Росатом» предлагал Аргентине построить в стране АЭС российского дизайна.