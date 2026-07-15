Посол РФ: Аргентина и Россия приостановили сотрудничество в сфере мирного атома
Аргентина прекратила сотрудничество с Россией в сфере мирного атома, сообщил «Известиям» посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
«Насколько известно, двустороннее сотрудничество в сфере мирного атома сейчас не осуществляется», – сказал он.
При этом Москва, по словам дипломата, видит взаимный интерес компаний двух стран к взаимодействию в областях электроэнергетики, возобновляемых источников энергии и нефтегазовой промышленности. Он выразил мнение, что финансовые преимущества в рамках режима стимулирования крупных инвестиций (RIGI) могли бы оказаться существенным подспорьем для такого сотрудничества.