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В Париже судят собиравшую гумпомощь Донбассу россиянку

Ведомости

Во Франции 15 июля состоится судебное заседание по делу россиянки Анны Новиковой, основательницы гуманитарной организации SOS Donbass. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

По словам омбудсмена, Новикова более полугода находится в женской тюрьме во Франции после возбуждения дела по обращению Союза украинцев Франции. Лантратова поясняет, что вся «вина» Новиковой заключается в том, что она является основателем гуманитарной организации, собирающей помощь для мирных жителей Донбасса.

«Считаю арест Новиковой необоснованным и политически мотивированным. Буду внимательно следить за судебным процессом», – заявила Лантратова.

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что Новикова неоднократно приезжала в Донецк и Луганск с гуманитарной помощью для жителей прифронтовых районов, а также проводила в Париже политические акции. По его словам, французская контрразведка DGSI обвинила ее в шпионаже в пользу России.

15 июня МИД России обвинил французские власти в распространении фейка об ударе по Киево-Печерской лавре. При этом в дипведомстве обратили внимание, что Париж не реагировал на случаи гибели жителей и повреждения гражданских объектов на территории российских регионов.

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