В Париже судят собиравшую гумпомощь Донбассу россиянку

По словам омбудсмена, Новикова более полугода находится в женской тюрьме во Франции после возбуждения дела по обращению Союза украинцев Франции. Лантратова поясняет, что вся «вина» Новиковой заключается в том, что она является основателем гуманитарной организации, собирающей помощь для мирных жителей Донбасса.