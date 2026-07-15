В Париже судят собиравшую гумпомощь Донбассу россиянку
Во Франции 15 июля состоится судебное заседание по делу россиянки Анны Новиковой, основательницы гуманитарной организации SOS Donbass. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
По словам омбудсмена, Новикова более полугода находится в женской тюрьме во Франции после возбуждения дела по обращению Союза украинцев Франции. Лантратова поясняет, что вся «вина» Новиковой заключается в том, что она является основателем гуманитарной организации, собирающей помощь для мирных жителей Донбасса.
«Считаю арест Новиковой необоснованным и политически мотивированным. Буду внимательно следить за судебным процессом», – заявила Лантратова.
Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что Новикова неоднократно приезжала в Донецк и Луганск с гуманитарной помощью для жителей прифронтовых районов, а также проводила в Париже политические акции. По его словам, французская контрразведка DGSI обвинила ее в шпионаже в пользу России.
15 июня МИД России обвинил французские власти в распространении фейка об ударе по Киево-Печерской лавре. При этом в дипведомстве обратили внимание, что Париж не реагировал на случаи гибели жителей и повреждения гражданских объектов на территории российских регионов.