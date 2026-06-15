Захарова обвинила Макрона в создании фейка об ударе по Киево-Печерской лавреФранцузские власти не дождались результатов расследования, подчеркнули в МИДе
Президент Франции Эмманюэль Макрон и министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро безосновательно возложили ответственность за пожар на территории Киево-Печерской лавры на Россию, не дожидаясь результатов расследования и не представив подтверждающих данных. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова заявила, что западные страны и власти Украины создали «очередную фальсификацию». Она также отметила, что французские политики оперативно выступили с обвинениями в адрес России и вспомнили о статусе объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, тогда как, по ее мнению, ранее не реагировали на другие события, связанные с украинским конфликтом.
Захарова обратила внимание на отсутствие официальных заявлений Парижа по поводу жертв атак на территории российских регионов, в том числе на колледж в Старобельске, а также по факту повреждения Музея обороны Севастополя. Кроме того, представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что западные политики на протяжении последних лет не высказывались по поводу ситуации вокруг канонической православной церкви на Украине и событий, связанных с Киево-Печерской лаврой.
По словам дипломата, российское Минобороны представило собственную версию произошедшего, согласно которой комплекс зданий лавры был поражен ракетой американского зенитного комплекса Patriot. В ведомстве также допустили, что причиной инцидента могла стать передача ракет Украине с истекшими сроками годности.
В ночь на 15 июня Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске, а также по военным аэродромам и территориальным центрам комплектования. Минобороны РФ назвало это ответом на террористические акты киевского режима. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о возгорании на территории Киево-Печерской лавры. В военном ведомстве сообщили, что по лавре попала ракета зенитного ракетного комплекса Patriot.