Захарова обратила внимание на отсутствие официальных заявлений Парижа по поводу жертв атак на территории российских регионов, в том числе на колледж в Старобельске, а также по факту повреждения Музея обороны Севастополя. Кроме того, представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что западные политики на протяжении последних лет не высказывались по поводу ситуации вокруг канонической православной церкви на Украине и событий, связанных с Киево-Печерской лаврой.