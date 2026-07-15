Захарова прокомментировала предложение переименовать Украину в Русь
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на предложение бывшего главы МИД Украины Бориса Тарасюка переименовать Украину в Русь. Об этом она заявила «РИА Новости».
«То есть от "укров" уже киевский режим отказался? Теперь они "русы"?» – сказала она.
14 июля Тарасюк в интервью «РБК-Украина» предложил переименовать Украину в Русь. По его словам, это первоначальное название государства, которое при Петре I «фактически украло Московское царство».
В этот же день стало известно, что депутаты Верховной рады отправили в отставку премьер-министра Юлию Свириденко и правительство Украины. «За» отставку проголосовали 258 парламентариев. Нового премьер-министра изберут 16 июля.
12 июля украинские СМИ писали, что новым премьером Украины после отставки Свириденко может стать председатель правления госкомпании «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий. При этом ряд высших украинских чиновников могут сохранить свои посты. По информации украинского депутата Ярослава Железняка, речь идет о министре иностранных дел Андрее Сибиге, вице-премьере и министре энергетики Денисе Шмыгале, министре финансов Сергее Марченко и др.