В Кремле осудили желание Латвии исключить русский язык из СМИ
В Кремле осудили заявление министра культуры Латвии Науриса Пунтулиса о необходимости полного исключения русского языка из национальных СМИ страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Реакция здесь может быть только осуждение. Это невозможно не осуждать, потому что поражается в правах огромное количество жителей страны», – сказал он.
По словам Пескова, это не новая политика латвийских властей. Ненависть ко всему русскоязычному они проявляют давно, заявил представитель Кремля.
Ранее Пунтулис заявил, что русский язык «должен исчезнуть совсем» из публичного пространства в Латвии. По его словам, нет оснований для существования контента на русском языке в независимом европейском национальном государстве. Особенно в нынешней военной ситуации, отметил министр культуры.
14 июля правительство Латвии одобрило законопроект, предусматривающий запрет на импорт книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды и обуви, произведенных в России или Белоруссии. При этом транзит таких товаров через территорию Латвии в другие государства Евросоюза ограничиваться не будет.