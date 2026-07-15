Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,515+0,37%SVAV277-2,46%CHKZ14 950-1,97%IMOEX2 134,98-1,65%RTSI867,93-1,65%RGBI112,39-0,19%RGBITR751,71-0,15%
Главная / Политика /

В Кремле осудили желание Латвии исключить русский язык из СМИ

Ведомости

В Кремле осудили заявление министра культуры Латвии Науриса Пунтулиса о необходимости полного исключения русского языка из национальных СМИ страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Реакция здесь может быть только осуждение. Это невозможно не осуждать, потому что поражается в правах огромное количество жителей страны», – сказал он.

По словам Пескова, это не новая политика латвийских властей. Ненависть ко всему русскоязычному они проявляют давно, заявил представитель Кремля.

Ранее Пунтулис заявил, что русский язык «должен исчезнуть совсем» из публичного пространства в Латвии. По его словам, нет оснований для существования контента на русском языке в независимом европейском национальном государстве. Особенно в нынешней военной ситуации, отметил министр культуры.

14 июля правительство Латвии одобрило законопроект, предусматривающий запрет на импорт книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды и обуви, произведенных в России или Белоруссии. При этом транзит таких товаров через территорию Латвии в другие государства Евросоюза ограничиваться не будет.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте