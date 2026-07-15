Песков: страшилками о «русской угрозе» Прибалтика хочет подтянуть силы НАТО
Сообщения литовской разведки о якобы планах России напасть на инфраструктуру Прибалтики и Европы – свежая порция страшилок, чтобы продолжить промывание мозгов и готовить население к дальнейшей милитаризации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Для этого нужно создать образ врага на какой-то другой стране – в данном случае на нашей. И под эту лавочку, как у нас говорят, продолжить подтягивать в страны Прибалтики военную инфраструктуру НАТО во всех ее проявлениях», – сказал представитель Кремля.
15 июля Reuters привело слова президента Литвы Гитанаса Науседы, что охрана энергетических и транспортных объектов будет усилена, так как, по данным разведки Литвы, Россия якобы планирует атаки на инфраструктуру. В интервью BNS Науседа заявил, что у него нет сведений о том, когда и где планировались атаки. Он также не сказал, что целью была его страна.
7 июля директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев заявил, что страны Прибалтики намерены окончательно решить «русский вопрос», устроив массовую депортацию жителей, которые разговаривают на русском языке.