Песков: страшилками о «русской угрозе» Прибалтика хочет подтянуть силы НАТО

15 июля Reuters привело слова президента Литвы Гитанаса Науседы, что охрана энергетических и транспортных объектов будет усилена, так как, по данным разведки Литвы, Россия якобы планирует атаки на инфраструктуру. В интервью BNS Науседа заявил, что у него нет сведений о том, когда и где планировались атаки. Он также не сказал, что целью была его страна.