Китай отверг определение статус-кво по Тайваню на основе «двух государств»
Китай отвергает попытки демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня определить статус-кво в регионе в рамках теории «два государства». Об этом заявила официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при госсовете КНР Чжу Фэнлянь, передает «Синьхуа».
По ее словам, подобные действия противоречат правовым принципам, фактам из истории и текущей реальности. Она также подчеркнула, что попытки партии продвинуть эту позицию представляют собой «ложный сепаратистский нарратив».
В декабре 2025 г. глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме, поскольку считает его неотъемлемой частью Китая. По мнению дипломата, принципиальная позиция России по данному вопросу неизменна. Он указал, что российская сторона исходит из того, что тайваньская проблема является внутренним делом КНР, а Пекин имеет все законные основания для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.
Тайваньская проблема касается определения статуса Тайваня после гражданской войны в Китае и окончания Второй мировой войны. Пекин настаивает, что Тайвань является частью КНР и другие государства должны соблюдать принцип «одного Китая» для сотрудничества с ним.