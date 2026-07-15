Китай отверг определение статус-кво по Тайваню на основе «двух государств»

В декабре 2025 г. глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме, поскольку считает его неотъемлемой частью Китая. По мнению дипломата, принципиальная позиция России по данному вопросу неизменна. Он указал, что российская сторона исходит из того, что тайваньская проблема является внутренним делом КНР, а Пекин имеет все законные основания для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.