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МИД призвал россиян к мерам личной безопасности из-за боев на Ближнем Востоке

Ведомости

На фоне эскалации в регионе Персидского залива следует принимать дополнительные меры личной безопасности. С такой рекомендацией к россиянам выступили в МИД России.

«Рекомендуем избегать потенциально опасных районов, не приближаться к военным объектам и критической инфраструктуре; при угрозах ударов ракет/БПЛА незамедлительно укрыться в безопасных местах, воздерживаться от распространения в соцсетях кадров работы ПВО и последствий атак», – говорится в сообщении.

Очередная эскалация на Ближнем Востоке началась 8 июля, когда американские силы нанесли удары по иранским объектам. Вашингтон заподозрил Тегеран в атаках на суда в Ормузском проливе. Тегеран отверг обвинение, указав, что перестает соблюдать меморандум из-за атак ВС США.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что американские удары нарушили заключенный с Ираном договор. Он указал, что эскалация не ведет к урегулированию, а закрывает «ту дверь, которую, казалось, приоткрыл упомянутый меморандум».

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