МИД призвал россиян к мерам личной безопасности из-за боев на Ближнем Востоке

«Рекомендуем избегать потенциально опасных районов, не приближаться к военным объектам и критической инфраструктуре; при угрозах ударов ракет/БПЛА незамедлительно укрыться в безопасных местах, воздерживаться от распространения в соцсетях кадров работы ПВО и последствий атак», – говорится в сообщении.