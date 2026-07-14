Лавров: удары США по Ирану нарушили меморандум

Новая эскалация между США и Ираном началась 8 июля, когда американские силы нанесли удары по иранским объектам. Вашингтон заподозрил Тегеран в атаках судов в Ормузском проливе. 13 июля президент США Дональд Трамп объявил Вашингтон «хранителем Ормузского пролива», и теперь за проход через морской маршрут будет взиматься пошлина в 20%.