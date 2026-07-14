Лавров: удары США по Ирану нарушили меморандум
Американские удары нарушили заключенный с Ираном меморандум. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Мы рассматриваем [удары США по Ирану] как нарушение меморандума. Здесь даже много комментировать не приходится, это печально», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Лавров отметил, что при ударах страдает гражданская инфраструктура в Иране и странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. «Это не ведет к урегулированию, а закрывает ту дверь, которую, казалось, приоткрыл упомянутый меморандум», – заключил дипломат.
Новая эскалация между США и Ираном началась 8 июля, когда американские силы нанесли удары по иранским объектам. Вашингтон заподозрил Тегеран в атаках судов в Ормузском проливе. 13 июля президент США Дональд Трамп объявил Вашингтон «хранителем Ормузского пролива», и теперь за проход через морской маршрут будет взиматься пошлина в 20%.
Тегеран возложил ответственность за нестабильность в регионе на США и Израиль.