Конгресс США проголосовал за введение круглогодичного летнего времени

Сейчас нефтяной фактор вновь стал актуальным. 12 июля Fortune писал, что во время конфликта США и Ирана было использовано почти 1 млрд баррелей мировых нефтяных резервов, а запасы не восполняются, поскольку конфликт возобновился и движение судов в Ормузском проливе вновь пошло на спад. Сейчас стратегический нефтяной резерв США находится на самом низком уровне с 1983 г. Эксперты предупреждают, что если Ормузский пролив не будет вновь открыт в ближайшее время, рынок может перейти в «режим паники».