Конгресс США проголосовал за введение круглогодичного летнего времени
Палата представителей США 14 июня проголосовала за принятие законопроекта о введении круглогодичного летнего времени по всей стране. За принятие инициативы проголосовали 308 конгрессменов, против – 117, сообщает CNN.
«Пора людям перестать беспокоиться о «часах», не говоря уже обо всей работе и деньгах, которые тратятся на это нелепое, проводимое дважды в год мероприятие. Это также станет очень приятной победой для Республиканской партии. Забирайте!» – прокомментировал принятие инициативы президент США Дональд Трамп в Truth Social.
По информации CNN, в 2025 г. 54% респондентов не хотели переходить на круглогодичное летнее время (в 1999 г. против перехода голосовали только 23% опрошенных). Тем не менее 19 штатов готовы принять закон о переходе на круглогодичное летнее время, если конгресс примет инициативу.
Конгресс пытался ввести постоянное летнее время в 1974 г., когда США переживали нефтяной кризис. Основной причиной кризиса стало введение нефтяного эмбарго арабскими странами. Эмбарго было ответом на решение президента США Ричарда Никсона оказать военную помощь Израилю в ходе войны Судного дня. Оно вызвало рост цен на нефть, рост инфляции и безработицы, а также падение ВВП. Правительство надеялось, что переход на круглогодичное летнее время может помочь сэкономить 150 000 баррелей нефти.
Сейчас нефтяной фактор вновь стал актуальным. 12 июля Fortune писал, что во время конфликта США и Ирана было использовано почти 1 млрд баррелей мировых нефтяных резервов, а запасы не восполняются, поскольку конфликт возобновился и движение судов в Ормузском проливе вновь пошло на спад. Сейчас стратегический нефтяной резерв США находится на самом низком уровне с 1983 г. Эксперты предупреждают, что если Ормузский пролив не будет вновь открыт в ближайшее время, рынок может перейти в «режим паники».