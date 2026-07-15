Италия введет обязательную биометрию при каждой подаче на визу

Как отмечают туроператоры, новые правила в центрах Almaviva могут коснуться только самостоятельных заявителей, которые записываются и подают документы напрямую. При этом официального подтверждения этой информации на сайте визового оператора пока нет, а уведомлений от консульства или Almaviva участники рынка не получали.