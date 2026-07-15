Италия введет обязательную биометрию при каждой подаче на визу
Итальянский визовый оператор Almaviva с 20 июля вводит обязательную сдачу биометрических данных при каждом обращении для заявителей из регионов России. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на участников туристического рынка.
По словам представителей туроператорских компаний, нововведение связано с попыткой ограничить практику подачи документов не по месту фактического проживания. Речь идет о случаях, когда заявители используют измененную регистрацию, чтобы подать документы в более удобном для них городе.
Италия стала не первой страной Шенгенской зоны, которая вводит подобное требование, пишет АТОР. Ранее обязательную сдачу биометрии при каждом обращении ввела Испания. По данным участников рынка, аналогичная практика действует и при оформлении виз в Грецию.
Как отмечают туроператоры, новые правила в центрах Almaviva могут коснуться только самостоятельных заявителей, которые записываются и подают документы напрямую. При этом официального подтверждения этой информации на сайте визового оператора пока нет, а уведомлений от консульства или Almaviva участники рынка не получали.
Almaviva принимает документы на итальянские визы в восьми городах России: Москве, Самаре, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Из-за высокой нагрузки сроки рассмотрения заявлений на итальянскую визу в регионах превышают 60 дней с момента подачи документов. В связи с этим визовый оператор рекомендует подавать документы заранее – минимум за три месяца до предполагаемой поездки.
2 июня МИД Эстонии сообщил, что страна с 1 сентября 2026 г. прекращает признавать дипломатические и служебные паспорта, выданные Россией, в которых отсутствует чип с биометрической информацией.