ВС РФ ударили по сухогрузам в порту Черноморск Одесской области
В течение дня Вооруженные силы (ВС) РФ продолжали атаку при помощи ударных беспилотников по украинским портам и судам, задействованным в интересах вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ в Мах.
Расчеты БПЛА «Герань-4 сикер» ударили по сухогрузам в порту Черноморск Одесской области и украинским кораблям в Днепро-Бугском порту в Галицыново Николаевской области.
Оборонное ведомство заявило, что ВС РФ планомерно поражают объекты противника, а ракет и «Гераней» «хватит на всех».
Ранее российская армия при помощи ударных беспилотников поразила один сухогруз в порту Южный и два – в порту Одесса. Суда доставляли грузы военного назначения для ВСУ. Два из них стояли на рейде порта с грузом военного назначения.
Российские войска ночью нанесли групповой удар по двум цехам на территории порта Одесса, где велись производство и сборка беспилотников, включая участок узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании «Укрджет».