Нацбанк Украины изменит купюру после спора из-за российского шрифта
Национальный банк Украины (НБУ) обновит шрифтовое оформление новой банкноты номиналом 2000 гривен из-за его ассоциации с работой российского дизайнера. Об этом сообщается на сайте регулятора.
В НБУ заявили, что проанализировали замечания профессионального сообщества дизайнеров и приняли решение изменить стилистику написания номинала. Новая версия надписи будет выполнена в соответствии с официальной кириллической версией шрифта Bickham Script без авторских изменений.
В НБУ отметили, что банкнота еще не запущена в производство, поэтому корректировка дизайна не повлияет на сроки ее выпуска. Введение банкноты номиналом 2000 гривен в обращение по-прежнему запланировано на 4 сентября.
12 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, исключающий русский язык из перечня языков, подлежащих защите в рамках Европейской хартии региональных языков или языков национальных меньшинств. Согласно документу, русский язык больше не будет входить в список языков, на которые распространяются положения хартии на территории Украины.