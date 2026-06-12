Зеленский подписал закон об исключении русского из-под защиты языковой хартии

Депутат Верховной рады Сергей Бабак говорил в апреле 2025 г., что запрет русского языка в украинских школах на уроках и переменах нарушает нормы Евросоюза и на такую меру идти нельзя. Бабак уточнял, что такая норма будет рассматриваться как дискриминационная и может усложнить «наше движение в ЕС».