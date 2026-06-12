Зеленский подписал закон об исключении русского из-под защиты языковой хартии
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, исключающий русский язык из перечня языков, подлежащих защите в рамках Европейской хартии региональных языков или языков национальных меньшинств. Об этом сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).
Согласно документу, русский язык больше не будет входить в список языков, на которые распространяются положения хартии на территории Украины.
При этом в конституции Украины сохраняется норма, согласно которой гарантируются свободное развитие, использование и защита русского языка, отмечает интернет-издание «Страна».
6 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия добьется полного восстановления прав русских и русскоязычных людей, которые систематически ущемляются украинскими властями. Решение этого вопроса – в числе необходимых условий долгосрочного урегулирования украинского конфликта. Лавров также подчеркнул, что среди безусловных приоритетов – решительное противодействие любым проявлениям языковой дискриминации и русофобии.
Депутат Верховной рады Сергей Бабак говорил в апреле 2025 г., что запрет русского языка в украинских школах на уроках и переменах нарушает нормы Евросоюза и на такую меру идти нельзя. Бабак уточнял, что такая норма будет рассматриваться как дискриминационная и может усложнить «наше движение в ЕС».