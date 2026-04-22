Минкульт Украины: 70% украинцев регулярно потребляют русскоязычный контент

В феврале Бережная сообщила, что на Украине могут запретить российскую и русскоязычную литературу. Она рассказала, что петиция на эту тему, которую опубликовали в августе 2025 г., набрала необходимое количество голосов. Бережная уточняла, что на уровне закона уже есть такие правила, которые действуют в печати, и ведомство работает над постановлением, чтобы заложить конкретный механизм.