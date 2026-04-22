Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,958+0,03%CHKZ16 750+1,52%KZOS62,6-0,79%IMOEX2 760,61+0,11%RTSI1 165,91+0,11%RGBI120,71+0,37%RGBITR785,2+0,39%
Главная / Политика /

Минкульт Украины: 70% украинцев регулярно потребляют русскоязычный контент

Они делают это по привычке, пояснила министр
Около 70% украинцев продолжают потреблять русскоязычный контент, сообщила министр культуры Украины Татьяна Бережная со ссылкой на результаты исследования.

«Почти четверть из них делают это ежедневно», – добавила она (цитата по «Интерфакс-Украина»).

При этом украинские пользователи поступают так не из идеологических убеждений и взглядов, а смотрят такой контент по привычке, поскольку русскоязычного контента много. По мнению Бережной, контент является «огромным инструментом влияния».

Украинская министр культуры предложила создать условия для разработки «качественной украинской альтернативы».

В феврале Бережная сообщила, что на Украине могут запретить российскую и русскоязычную литературу. Она рассказала, что петиция на эту тему, которую опубликовали в августе 2025 г., набрала необходимое количество голосов. Бережная уточняла, что на уровне закона уже есть такие правила, которые действуют в печати, и ведомство работает над постановлением, чтобы заложить конкретный механизм.

Депутат Верховной рады Сергей Бабак говорил в апреле 2025 г., что запрет русского языка в украинских школах на уроках и переменах нарушает нормы Евросоюза и на такую меру идти нельзя. Бабак уточнял, что такая норма будет рассматриваться как дискриминационная и может усложнить «наше движение в ЕС».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте