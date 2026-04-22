Минкульт Украины: 70% украинцев регулярно потребляют русскоязычный контент

Минкульт Украины: 70% украинцев регулярно потребляют русскоязычный контентОни делают это по привычке, пояснила министр
Около 70% украинцев продолжают потреблять русскоязычный контент, сообщила министр культуры Украины Татьяна Бережная со ссылкой на результаты исследования.
«Почти четверть из них делают это ежедневно», – добавила она (цитата по «Интерфакс-Украина»).
При этом украинские пользователи поступают так не из идеологических убеждений и взглядов, а смотрят такой контент по привычке, поскольку русскоязычного контента много. По мнению Бережной, контент является «огромным инструментом влияния».
Украинская министр культуры предложила создать условия для разработки «качественной украинской альтернативы».
В феврале Бережная сообщила, что на Украине могут запретить российскую и русскоязычную литературу. Она рассказала, что петиция на эту тему, которую опубликовали в августе 2025 г., набрала необходимое количество голосов. Бережная уточняла, что на уровне закона уже есть такие правила, которые действуют в печати, и ведомство работает над постановлением, чтобы заложить конкретный механизм.
Депутат Верховной рады Сергей Бабак говорил в апреле 2025 г., что запрет русского языка в украинских школах на уроках и переменах нарушает нормы Евросоюза и на такую меру идти нельзя. Бабак уточнял, что такая норма будет рассматриваться как дискриминационная и может усложнить «наше движение в ЕС».