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Силы ПВО за день уничтожили 155 беспилотников над регионами России

Ведомости

В период с 8:00 по 21:00 мск средства противовоздушной обороны уничтожили 155 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в Max.

Дроны были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

В ночь на 15 июля российские ПВО перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника самолетного типа над восемью регионами России и двумя морями. В ЛНР в результате ударов дронов два человека погибли, еще девять получили ранения, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

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