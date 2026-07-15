Силы ПВО за день уничтожили 155 беспилотников над регионами России

В ночь на 15 июля российские ПВО перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника самолетного типа над восемью регионами России и двумя морями. В ЛНР в результате ударов дронов два человека погибли, еще девять получили ранения, сообщил глава региона Леонид Пасечник.