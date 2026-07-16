В Армении задержали россиянина по делу о киберпреступлениях

Российские Telegram-каналы сообщили, что россиянин уже около двух недель находится в следственном изоляторе Армении. По данным «Baza», Ермакова могли ошибочно принять за другого человека – разыскиваемого по линии Интерпола по запросу США хакера с такими же именем и фамилией. Родные задержанного утверждают, что он не связан со сферой информационных технологий и не знает английского, а также обращают внимание на различие в отчестве между задержанным и человеком, находящимся в международном розыске. Мужчину из Омска готовят к экстрадиции в США.