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Главная / Политика /

В Армении задержали россиянина по делу о киберпреступлениях

Ведомости

Гражданин России Александр Ермаков из Омска был задержан в Армении в июне 2026 г. в аэропорту «Звартноц». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Задержание прошло по запросу иностранных органов в рамках расследования, связанного с компьютерными преступлениями. При этом какое именно государство направило соответствующий запрос, не уточняется.

Российские Telegram-каналы сообщили, что россиянин уже около двух недель находится в следственном изоляторе Армении. По данным «Baza», Ермакова могли ошибочно принять за другого человека – разыскиваемого по линии Интерпола по запросу США хакера с такими же именем и фамилией. Родные задержанного утверждают, что он не связан со сферой информационных технологий и не знает английского, а также обращают внимание на различие в отчестве между задержанным и человеком, находящимся в международном розыске. Мужчину из Омска готовят к экстрадиции в США.

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