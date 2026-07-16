В Армении задержали россиянина по делу о киберпреступлениях
Гражданин России Александр Ермаков из Омска был задержан в Армении в июне 2026 г. в аэропорту «Звартноц». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Задержание прошло по запросу иностранных органов в рамках расследования, связанного с компьютерными преступлениями. При этом какое именно государство направило соответствующий запрос, не уточняется.
Российские Telegram-каналы сообщили, что россиянин уже около двух недель находится в следственном изоляторе Армении. По данным «Baza», Ермакова могли ошибочно принять за другого человека – разыскиваемого по линии Интерпола по запросу США хакера с такими же именем и фамилией. Родные задержанного утверждают, что он не связан со сферой информационных технологий и не знает английского, а также обращают внимание на различие в отчестве между задержанным и человеком, находящимся в международном розыске. Мужчину из Омска готовят к экстрадиции в США.