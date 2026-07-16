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Россия и Китай подписали соглашение о создании организации в области ИИ

Ведомости

Россия, Китай и ряд других стран подписали в Шанхае соглашение об учреждении Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта. Об этом сообщает ТАСС.

Документ подписали министр иностранных дел КНР Ван И, министр цифрового развития России Максут Шадаев и представители нескольких государств.

Инициативу о создании глобальной организации по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул в ноябре 2025 г. на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Тогда китайский лидер заявил, что новая структура сможет выработать международные правила управления ИИ, развивать сотрудничество между странами и сделать искусственный интеллект «общественным благом для международного сообщества».

О подписании соглашения объявлено накануне открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC), которая пройдет в Шанхае с 17 по 20 июля. Главной темой форума станет «Интеллектуальные партнеры – совместное создание будущего». Как сообщало 13 июля агентство «Синьхуа», председатель КНР выступит на церемонии открытия конференции с программной речью, в которой изложит подходы Китая к развитию и управлению искусственным интеллектом.

Как сообщало 13 июля агентство «Синьхуа», председатель КНР выступит на церемонии открытия конференции с программной речью, в которой изложит подходы Китая к развитию и управлению искусственным интеллектом.

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