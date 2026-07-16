Россия и Китай подписали соглашение о создании организации в области ИИ

О подписании соглашения объявлено накануне открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC), которая пройдет в Шанхае с 17 по 20 июля. Главной темой форума станет «Интеллектуальные партнеры – совместное создание будущего». Как сообщало 13 июля агентство «Синьхуа», председатель КНР выступит на церемонии открытия конференции с программной речью, в которой изложит подходы Китая к развитию и управлению искусственным интеллектом.