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Власти Нидерландов объявили режим дефицита воды из-за засухи

Ведомости

Власти Нидерландов официально объявили о дефиците воды на фоне аномальной жары и продолжающейся засухи. В стране начали вводить дополнительные меры по управлению водными ресурсами, сообщает общественная телерадиовещательная организация NOS.

По ее данным, объем поступающей в Нидерланды воды сократился из-за недостатка осадков и низкого уровня воды в реках. Власти ожидают, что засушливая погода сохранится в ближайшие недели. В связи с этим правительство повысило национальный уровень реагирования на засуху с первого уровня («возможный дефицит») до второго («фактический дефицит»). В последний раз такой режим вводился в августе 2022 г.

Приоритет при распределении ресурсов будет отдаваться защите дамб от пересыхания, обеспечению населения питьевой водой и производству электроэнергии.

14 июля Politico сообщало, что аномальная жара в Европе привела к гибели не менее 14 000 человек. По данным издания, около 6800 случаев избыточной смертности зафиксировано в Германии, около 2200 – в Великобритании, почти 2000 – во Франции, 1740 – в Бельгии, 810 смертей в Испании и около 480 – в Нидерландах.

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