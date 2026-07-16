Власти Нидерландов объявили режим дефицита воды из-за засухи

По ее данным, объем поступающей в Нидерланды воды сократился из-за недостатка осадков и низкого уровня воды в реках. Власти ожидают, что засушливая погода сохранится в ближайшие недели. В связи с этим правительство повысило национальный уровень реагирования на засуху с первого уровня («возможный дефицит») до второго («фактический дефицит»). В последний раз такой режим вводился в августе 2022 г.