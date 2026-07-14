Politico: от жары в Европе умерли не менее 14 000 человек
По меньшей мере 14 000 случаев избыточной смертности от экстремальной жары зафиксировано в странах Западной Европы. Об этом пишет Politico со ссылкой на предварительные официальные данные о смертности и оценки исследователей из шести наиболее пострадавших стран.
Данные, проанализированные изданием, включают около 2000 случаев избыточной смертности во Франции, 1740 – в Бельгии, 6800 – в Германии и 480 – в Нидерландах. Речь также о 810 смертях, связанных непосредственно с жарой, в Испании и примерно 2200 смертях от жары в Великобритании.
Служба мониторинга смертности EuroMOMO, поддерживаемая Европейским центром профилактики и контроля заболеваний и Всемирной организацией здравоохранения, сообщила, что в 27 странах – членах организации с 22 по 28 июня было зарегистрировано 10 650 случаев избыточной смертности. Цифры могут измениться по мере поступления дополнительных данных.
Избыточная смертность – увеличение смертности по сравнению со средним уровнем. Несмотря на то что эти данные включают смертность от всех причин, показатель используется для быстрой оценки последствий аномальной жары.
14 июля «РИА Новости» со ссылкой на данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) сообщило, что Франция в начале июля выкачала более 200 млн кубометров газа из подземных хранилищ, предназначенных для зимнего отопительного сезона. Мера обусловлена аномальной жарой, которая вызвала рост энергопотребления из-за массового использования кондиционеров.